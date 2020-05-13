Движение на северо-западе Москвы будет изменено с 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на северо-западе Москвы перекроют с 15 мая из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Автомобилисты не смогут проехать в 1-м Новоподмосковном переулке в районе дома 8, корпуса 2, по Ленинградскому шоссе. Ограничения будут действовать по 19 июня.

По данным ЦОДД, также с августа для водителей будет недоступен проезд на участке Проектируемого проезда № 3959 в районе дома 112, корпуса 3, по Волоколамскому шоссе.

С 15 мая ограничения коснутся Электрозаводского моста (до трех полос) и еще четырех набережных (до одной полосы), прилегающих к мосту: Семеновской, Преображенской, Русаковской и Рубцовской.

Помимо этого, до 1 марта 2021 года полностью перекрыт проезд Серебрякова на севере Москвы – от пересечения с улицей Вильгельма Пика до пересечения со Снежной улицей.

В конце марта движение транспорта на участке проезда Энтузиастов перекрыли на год из-за строительства метро. Перекрытие действует на участке от дома 19А до дома 28 на шоссе Энтузиастов.

