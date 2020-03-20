Движение ограничат на Большой Грузинской улице из-за реконструкции моста зоопарка

Транспортное движение на Большой Грузинской улице ограничили из-за реконструкции моста Московского зоопарка, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничение действует от строения 60, дома 8, до строения 102, дома 1. Движение будет стеснено на Большой Грузинской улице до 21 марта 2021 года.

В рамках ограничений на участке ликвидировали парковочное пространство. Кроме того, в каждом направлении транспорт может двигаться лишь по одной полосе.

Ранее стало известно, что из-за строительства метро движение транспорта ограничат на Семеновской набережной.

Кроме того, ограничение наложили и на движение на Малом Левшинском и Чистом переулках в связи с проведением аварийных работ. В этом году ремонтный сезон начали ранее, чем обычно. Это связано с аномальным температурным режимом, который установился в конце февраля.