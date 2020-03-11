Движение транспорта ограничат на двух улицах ЦАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничили на двух улицах в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр столичного транспортного комплекса.

Речь идет о магистралях в ЦАО. Движение ограничат на Малом Левшинском и Чистом переулках в связи с проведением аварийных работ.

Так, с 2 марта по 15 апреля ограничено движение в районе дома 3 Малого Левшинского переулка. Также с 2 по 20 марта транспортный поток сузится рядом с домами 32/1 и 30/2 той же магистрали по улице Пречистенке.

Движение ограничат и на пересечении Малого Левшинского переулка и улицы Пречистенки в районе второго корпуса дома 5. Ограничение будет действовать с 20 марта по 15 апреля.

В Чистом переулке аварийные работы повлияют на транспортный поток в районе домов 5б, строение 1, а также рядом со строением 1, домом 8 и домом 5а.

В этом году ремонтный сезон начали ранее, чем обычно. Это связано с аномальным температурным режимом, который установился в конце февраля.

28 января в Москве рассказали о планах комплексного благоустройства на 2020 год. Так, в столице планируется проведение работ на 45 улицах и иных общественных пространствах.