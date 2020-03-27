Движение на участке проезда Энтузиастов перекроют на год из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на участке проезда Энтузиастов перекроют 31 марта на год из-за строительства метро, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытие будет действовать на участке от дома 19А до дома 28 на шоссе Энтузиастов. Работы будут вестись круглосуточно.

Ранее движение на Большой Грузинской улице ограничили до 21 марта 2021 года из-за реконструкции моста Московского зоопарка. Ограничение действует от строения 60, дома 8, до строения 102, дома 1.

Из-за строительства метро движение транспорта ограничат на Семеновской набережной. Речь идет об одной из трех полос участка от спортивной площадки до строения 13, дома 3.