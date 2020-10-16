Расписание электричек на участке Савеловского направления МЖД восстановлено раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Восстановлен график движения пригородных электричек от Вербилок до Савелова на Савеловском направлении МЖД. Об этом говорится на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Известно, что расписание менялось из-за проведения путевых работ на участке Дмитров – Яхрома.
"В связи с досрочным завершением ремонтных работ на участке Савеловского направления отменяется движение компенсационных автобусов. С 19 октября отменяются изменения в расписании, которые компания анонсировала ранее", – уточнили в ЦППК.
Ранее сообщалось, что расписание электричек Курского и Рижского направлений и МЦД-2 изменится в октябре. Специалистам предстоит заменить 12,8 километра пути.