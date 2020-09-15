Новая навигация появилась на станции Царицыно МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новая навигация появилась на станции Царицыно Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщает пресс-служба департамента транспорта.
О дополнительных указателях попросили сами пассажиры, чтобы лучше ориентироваться при пересадке со станции МЦД на метро. Как подчеркнули в ведомстве, новая навигация не позволит заблудиться.
"Сейчас там невозможно потеряться – на самой станции и около нее появились 40 дополнительных указателей. Теперь они покажут путь и на платформу, и к метро, и в город", – говорится в сообщении.
Дополнительные указатели также разместили на станции Стрешнево. Теперь пассажирам будет проще пересаживаться с нее на одноименную станцию МЦК и метро "Войковская".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала запуска Московские центральные диаметры перевезли 100 миллионов пассажиров. По словам мэра, пассажиропоток восстановился уже на 80%. Он также рассказал, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД.
Собянин также рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.
До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.
МЦД-3 от Зеленограда до Раменского планируют запустить в ближайшие два года
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