Новая навигация появилась на станции Царицыно МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новая навигация появилась на станции Царицыно Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщает пресс-служба департамента транспорта.

О дополнительных указателях попросили сами пассажиры, чтобы лучше ориентироваться при пересадке со станции МЦД на метро. Как подчеркнули в ведомстве, новая навигация не позволит заблудиться.

"Сейчас там невозможно потеряться – на самой станции и около нее появились 40 дополнительных указателей. Теперь они покажут путь и на платформу, и к метро, и в город", – говорится в сообщении.

Дополнительные указатели также разместили на станции Стрешнево. Теперь пассажирам будет проще пересаживаться с нее на одноименную станцию МЦК и метро "Войковская".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала запуска Московские центральные диаметры перевезли 100 миллионов пассажиров. По словам мэра, пассажиропоток восстановился уже на 80%. Он также рассказал, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД.

Собянин также рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.

До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.

