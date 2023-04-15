Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Морской транспорт в Севастополе, предназначенный для перевозки пассажиров, временно приостановил движение. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города".

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – сообщается в публикации.

Ведомство не стало уточнять, в связи с чем пришлось приостановить движение катеров и паромов.

Однако для пассажиров на конечных остановках (площадь Захарова и площадь Нахимова) ввели дополнительные автобусы.

Движение морского транспорта в Севастопольской бухте ранее приостанавливалось 22 марта. Пассажирам рассказали, что при изменении работы морского транспорта информация будет размещена дополнительно. В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников.



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