Движение поездов на Курском направлении МЖД ввели в график

Поезда на Курском направлении Московской железной дороги следуют по расписанию после сбоя, который произошел в связи незапланированной остановкой одной из электричек. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Курского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", – отметили в МЖД, добавив, что в пути с увеличенным интервалом следуют два пригородных поезда. Диспетчеры принимают меры по сокращению их опоздания.

Ранее поезда на направлении следовали с задержками.

Сбой в движении на Курском направлении МЖД происходил несколькими днями ранее. Это случилось из-за действий работников сторонней организации. Они повредили кабель устройства, которое регулирует движение поездов в автоматическом режиме.