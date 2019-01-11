Движение на Курском направлении МЖД полностью восстановили после сбоя

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Движение поездов на Курском направлении МЖД полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

Как сказано в сообщении, "скоростной режим на участке Царицыно − Перерва восстановлен по всем путям". В настоящее время "диспетчеры вводят электрички в график", пояснили представители дороги.

Ранее ремонтным бригадам удалось восстановить движение электричек в сторону области. Как пояснили в МЖД, сбой произошел из-за действий работников сторонней организации. Они повредили кабель устройства, которое регулирует движение поездов в автоматическом режиме. В результате электрички следовали с задержками.