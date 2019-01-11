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17:31

В МЖД сообщили о задержках электричек на Курском направлении

транспорт

17:31

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Фото: vk.com/msk_today

Пассажиров предупредили о задержках в движении пригородных электричек на Курском направлении МЖД. Информация опубликована в Twitter Центральной ППК.

На сайте МЖД уточняется, что поезда проходят участок Царицыно – Перерва со снижением скорости. Из-за этого увеличен интервал движения поездов в сторону Москвы и области. Задержки связаны с техническими причинами. Временно в сторону Москвы пригородные поезда проходят платформу Москворечье по третьему пути без остановки.

Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания. Уточняется, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в январе. Это связано с развитием железнодорожной инфраструктуры на направлении. На предстоящие выходные намечены наиболее масштабные работы. В это время пропуск поездов диспетчеры организуют по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в оба направления.

транспорт

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