В МЖД сообщили о задержках электричек на Курском направлении

Пассажиров предупредили о задержках в движении пригородных электричек на Курском направлении МЖД. Информация опубликована в Twitter Центральной ППК.
На сайте МЖД уточняется, что поезда проходят участок Царицыно – Перерва со снижением скорости. Из-за этого увеличен интервал движения поездов в сторону Москвы и области. Задержки связаны с техническими причинами. Временно в сторону Москвы пригородные поезда проходят платформу Москворечье по третьему пути без остановки.
Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания. Уточняется, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.
❗По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства. #up
Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в январе. Это связано с развитием железнодорожной инфраструктуры на направлении. На предстоящие выходные намечены наиболее масштабные работы. В это время пропуск поездов диспетчеры организуют по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в оба направления.
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