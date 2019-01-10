Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в январе. Это связано с развитием железнодорожной инфраструктуры на направлении, сообщает пресс-служба МЖД.
Работы позволят реализовать второй этап запуска ускоренного движения поездов на участке Москва – Одинцово. Благодаря этому появится возможность увеличить количество экспрессов, а новая инфраструктура станет основой для реализации проекта МЦД-1 "Одинцово – Лобня".
На предстоящие выходные намечены наиболее масштабные работы. В это время пропуск поездов диспетчеры организуют по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в оба направления.
Из-за этого несколько электричек совершат укороченные рейсы, несколько поездов выведут из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в пункт назначения.
В течение месяца на перегонах Фили – Кунцево-1, Кунцево-1 – Одинцово и на станции Кунцево-1 в ночные окна железнодорожники проведут работы по модернизации контактной сети. В связи с этим внесены корректировки в график движения нескольких ночных электричек.
Пассажиры могут ознакомиться с расписанием пригородных поездов на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении РЖД Пассажирам, а также на официальным сайте и в приложении "Расписание и билеты ЦППК" Центральной ППК.
Ранее сообщалось, что расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится с 14 по 31 января 2019 года. График движения 14 электричек будет скорректирован. Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры ОЖД. Речь идет об участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок).
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