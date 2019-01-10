Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 14–31 января

Расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги будет изменено с 14 по 31 января 2019 года.
Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
В компании уточнили, что график движения 14 электричек будет скорректирован. Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры ОЖД. Речь идет об участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок).
Со временным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в электричках Москвы увеличилась на 2 рубля.
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