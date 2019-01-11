Названа причина задержки поездов на Курском направлении

Нарушение скоростного режима на участке Царицыно – Перерва Курского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло из-за повреждения кабеля устройства регулировки движением поездов в автоматическом режиме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Как уточняется, на данный момент на месте работают аварийно-восстановительные бригады. Движение поездов не приостановлено. Диспетчеры пропускают электрички поочередно со снижением скорости.

Ранее пассажиров предупредили о задержках в движении пригородных электричек на Курском направлении. Как сообщалось, поезда проходят участок Царицыно – Перерва со снижением скорости. Из-за этого увеличен интервал движения поездов в сторону Москвы и области.