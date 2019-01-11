Движение поездов в сторону области на Курском направлении восстановлено

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов в сторону области на Курском направлении МЖД восстановили после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

"Восстановлена штатная работа системы управления движением поездов на пути в сторону области на участке Царицыно − Перерва", − сказано в сообщении МЖД.

Как уточнили в пресс-службе, сбой на этом участке произошел из-за действий сторонней организации. Ее работники повредили кабель устройства регулировки движением поездов в автоматическом режиме. По этой причине штатная работа системы была нарушена, пояснили представители МЖД. Для ремонта на место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Во время ремонтных работ диспетчерам приходилось пропускать электрички поочередно со снижением скорости. Пассажиров предупредили о задержках.