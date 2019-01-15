На Курском направлении МЖД возможны задержки поездов

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ЦППК предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов во вторник на Курском направлении Московской железной дороги, сообщает ЦППК в Twitter.

Причиной инцидента названа незапланированная остановка одной из электричек, уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД. К настоящему моменту электропоезд уже продолжил движение по маршруту.

Отмечается, что диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Возможны точечные корректировки в расписании электропоездов, в том числе, диаметральных.



❗По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства. #up — ЦППК (@centralppk) 15 января 2019 г.

Сбой в движении на Курском направлении МЖД происходил несколькими днями ранее. Это случилось из-за действий работников сторонней организации. Они повредили кабель устройства, которое регулирует движение поездов в автоматическом режиме. В результате электрички следовали с задержками.