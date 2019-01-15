На Курском направлении МЖД возможны задержки поездов

ЦППК предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов во вторник на Курском направлении Московской железной дороги, сообщает ЦППК в Twitter.
Причиной инцидента названа незапланированная остановка одной из электричек, уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД. К настоящему моменту электропоезд уже продолжил движение по маршруту.
Отмечается, что диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Возможны точечные корректировки в расписании электропоездов, в том числе, диаметральных.
❗По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства. #up
Сбой в движении на Курском направлении МЖД происходил несколькими днями ранее. Это случилось из-за действий работников сторонней организации. Они повредили кабель устройства, которое регулирует движение поездов в автоматическом режиме. В результате электрички следовали с задержками.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.