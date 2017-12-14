Более 700 бесплатных поездов запустят между городами к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Более 700 бесплатных поездов начнут курсировать между городами в период чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
В составах смогут ездить в общей сложности 400 тысяч пассажиров, добавил он. Планируется также сделать дополнительные остановки между городами, в которых будут проходить матч, сообщает Агентство "Москва". Министр напомнил, что во время Кубка конфедераций 2017 года свыше 52 тысяч зрителей воспользовались 262 бесплатными поездами.
Болельщикам будут доступны семь тысяч машино-мест в рамках существующих парковок у транспортных узлов в дни проведения ЧМ-2018. Таксомоторные компании должны будут пройти аккредитацию для работы во время чемпионата. Требования к перевозчикам уже разработаны. Создадут для болельщиков и пешеходные маршруты.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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