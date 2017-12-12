Московские врачи начали изучать английский язык в преддверии ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года московские врачи начали изучать английский язык. Первый этап обучения уже прошли 180 специалистов Центра экстренной медицинской помощи и Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
"Правительство Москвы постоянно уделяет большое внимание медицинскому обеспечению самых разных массовых мероприятий, в том числе – и с участием иностранных граждан. У нас есть все возможности для оказания медицинской помощи на самом высоком уровне", – сказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Курсы организованы не только групповые, но и индивидуальные, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Медицинских сотрудников распределили по нескольким группам в зависимости от степени владения английским языком. Те, кто уже и так владеет английским языком пройдут программу закрепления и повышения уровня знаний.
По его словам, весной 2018 года обучение английскому языку пройдут свыше 400 врачей-терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер, фельдшеров, которые обеспечат экстренную помощь на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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