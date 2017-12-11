В Москве разработаны правила для работы такси во время ЧМ-2018

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Таксомоторные компании должны будут пройти аккредитацию для работы во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Процедура стартует в первой половине того же года. Требования к перевозчикам уже разработаны. Аккредитация нужна для подъезда к стадионам, где пройдут матчи мундиаля.

"Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места, – цитирует заммэра, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы. – Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок".

Как пояснил чиновник, власти стараются исключить ситуации, когда гостя обманут недобросовестные перевозчики. Водители должны будут оплатить все штрафы, а их машины не могут быть старше четырех лет. Кузов столичных машин должен быть желтого цвета, подмосковных – белого с желтой и серой полосами. На такси должен быть фонарь с шашечками, они должны присутствовать и на бортах. Номера машины должны быть желтыми. В салоне необходима информация о водителе и тарифах.

Стандартные маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц рекомендуется тарифицировать в едином режиме.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В столице игры пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".

Таксисты будут проходить аккредитацию не первый раз. Ранее подобная процедура проводилась перед Кубком конфедераций FIFA летом 2017 года.

Перевозчики смогут ездить по новым выделенным полосам, которые появятся с к чемпионату мира. На время проведения соревнований приоритет на дороге отдадут общественному транспорту.