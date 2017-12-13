Контроль за арендой жилья могут усилить в Москве перед ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Депутаты Мосгордумы хотят усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появления хостелов перед чемпионатом мира по футболу, передает Агентство "Москва".
По словам председателя комиссии по безопасности столичного парламента Инны Святенко, к обсуждению данной темы нужно вернуться, поскольку в связи с проведением в 2018 году в российской столице матчей ЧМ ожидается наплыв туристов, которым необходимо будет предоставить возможности для безопасного и законного размещения.
"Буквально две недели назад я выходила с активистами "Безопасной столицы" в рейд по хостелам в Центральном округе. Все эти проблемы подтвердились, когда мы прошли по Арбату и обнаружили в хостелах и мигрантов, и то, что там нет журналов регистрации гостей", – сказала она.
Святенко подчеркнула, как необходима нормативная база и усиление работы в жилом секторе общественных пунктов по охране порядка.
Она пояснила, что есть риск, что квартиры сдаются не просто семье, а используются как хостел.
Ранее стало известно, что в столице к чемпионату мира 2018 года забронировали более 40 тысяч номеров, что составляет около 60 процентов от всего номерного фонда города. Футбольные болельщики обычно выбирают хостелы и недорогие мини-отели.
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