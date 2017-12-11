Болельщикам ЧМ-2018 будет доступно более 7 тысяч парковочных мест

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Семь тысяч машиномест в рамках существующих парковок у транспортных узлов будут доступны болельщикам в дни проведения ЧМ-2018. Об этом 11 декабря на туристском форуме рассказал директор ГУП "МосгортрансНИИпроект" Александр Поляков.

Он отметил, что во время чемпионата задействуют все виды транспорта. "Все службы будут работать слаженно, что это возможно, уже показало проведение Кубка конфедераций. Все должно работать как единый механизм, мы рассчитываем различные варианты движения, в том числе пешеходные потоки", – заявил Поляков.

По его словам, для болельщиков, гостей столицы и москвичей создадут комфортные условия. "Если нужно будет, то будем перекрывать центр города. Мы должны комфортно и безопасно обеспечить проведение чемпионата, но это не приведет к "военному положению" для граждан и жителей города", отметил директор ГУП "МосгортрансНИИпроект".



Ранее стало известно, что в Москве разработали правила для работы такси во время ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.