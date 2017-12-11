Пешеходные маршруты разработают в Москве для болельщиков к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Мосгортур совместно со столичным департаментом культуры разработал культурную программу для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, зрителям предложат пройти пешеходные маршруты "По пути на матч".
Они увидят основные достопримечательности и музеи города. Гостям заранее будет известна длительность прогулки, чтобы точно рассчитать свободное время до спортивного соревнования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего появится шесть туристических маршрутов на русском и английском языках. Их можно будет бесплатно скачать на сайте Мосгортура или на портале mos.ru.
Гости смогут познакомиться с музеями, культурой и историей города с помощью проекта "Москва экскурсионная". Организаторы также подготовят музейные квесты и квест-туры в города Подмосковья для семейного отдыха.
Ведется и подготовка волонтеров. Их отберут из числа лучших московских вожатых. Претендентам пройдут тест на знание английского языка. Волонтеры расскажут болельщикам о работе музеев, посоветуют маршрут и помогут с записью на экскурсии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
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