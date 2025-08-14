Форма поиска по сайту

14 августа, 18:29

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов уже вводились в аэропорту Волгограда вечером 13 августа.

В ночь на 14 августа аналогичные меры безопасности распространились и на саратовский аэропорт. На время действия ограничений авиагавань временно не принимала и не отправляла рейсы.

Утром 14 августа аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на работу. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Саратов.

