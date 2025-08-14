14 августа, 04:36Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда и Саратова
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорты Волгограда и Саратова вновь открыты на прием и отправку воздушных рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Саратов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда вечером 13 августа. В ночь на 14 августа, аналогичные меры безопасности также распространились на саратовский аэропорт.
Спустя некоторое время стало известно о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на волгоградском нефтезаводе.