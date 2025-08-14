Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:59

Транспорт

Ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты объявили в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 13 августа аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Волгограда. На момент публикации авиагавань по-прежнему закрыта на отправку рейсов.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Штрафы до 50 тысяч рублей ввели за нелегальные услуги такси в аэропортах Подмосковья

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика