00:59Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Саратова
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на полеты объявили в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 13 августа аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Волгограда. На момент публикации авиагавань по-прежнему закрыта на отправку рейсов.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
