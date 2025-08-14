Ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты объявили в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 13 августа аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Волгограда. На момент публикации авиагавань по-прежнему закрыта на отправку рейсов.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.