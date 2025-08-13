13 августа, 23:36Транспорт
Аэропорт Волгограда закрыт на прием рейсов
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что подобные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Батуми – Москва авиакомпании Red Wings. Известно, что вылет был задержан более чем на 16 часов. На борт были зарегистрированы 174 человека, из них 18 – дети.
