Временные ограничения сняты в аэропорту Ухты

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своего телеграм-канале.

Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

О мерах в аэропорту Ухты стало известно во вторник, 12 августа, в 11:51 по московскому времени. Аналогичные меры были приняты в Ижевске, а также в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани.

Ограничения в Самаре и Ульяновске были сняты в течение нескольких часов. Позже стало известно, что вновь начали вести прием и выпуск гражданских судов аэропорты в Казани, Оренбурге, Ижевске и Нижнекамске.

