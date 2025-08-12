12 августа, 15:52Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Ухты
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своего телеграм-канале.
Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
О мерах в аэропорту Ухты стало известно во вторник, 12 августа, в 11:51 по московскому времени. Аналогичные меры были приняты в Ижевске, а также в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани.
Ограничения в Самаре и Ульяновске были сняты в течение нескольких часов. Позже стало известно, что вновь начали вести прием и выпуск гражданских судов аэропорты в Казани, Оренбурге, Ижевске и Нижнекамске.