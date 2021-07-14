ВС РФ разъяснил порядок взыскания с несовершеннолетних виновников ДТП

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Верховный суд в недавнем обзоре практики указал, как следует требовать возмещения ущерба, причиненного несовершеннолетними при ДТП. Об этом сообщает газета "Известия".

В суде рассмотрели произошедший три года назад случай с 14-летним подростком, который попал в ДТП и повредил автомобиль. Владелец машины захотел получить возмещение с родителей мальчика.

Иск был удовлетворен. В материалах отмечалось, что родители ребенка не подготовили его к езде на проезжей части и не обучили правилам дорожного движения. Потерпевший получил 103 тысячи рублей, также ему возместили расходы по оценке стоимости ущерба и госпошлину.

Следующая инстанция оставила решение без изменений, как и кассация. Верховный суд, в свою очередь, не согласился с выводами предыдущих инстанций, так как в соответствии с Гражданским кодексом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно отвечают за причиненный вред.

Таким образом, прежде чем привлекать родителей подростка, суды должны были установить, может ли сам велосипедист возместить причиненный ущерб.

Родители велосипедиста должны компенсировать ущерб лишь в том случае, если у подростка нет собственных доходов или имущества, а сами родители не признают своей вины в случившемся. Важно, что после достижения ребенком 18 лет их обязанность возмещать причиненный вред прекращается. ВС отправил дело на новое рассмотрение.

В страховых компаниях уточнили, что возместить ущерб от ДТП с несовершеннолетним можно не только по каско, но и по ОСАГО.

"В ДТП с участием лиц, передвигавшихся на велосипеде, моноколесе, самокате и прочих подобных средствах транспорта, также применяются нормы закона об ОСАГО и ГК РФ", – пояснил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.

Он добавил, что, если ГИБДД подтверждает невиновность в ДТП автомобилиста, ответственным за произошедшую аварию становится тот, кто передвигался на велосипеде, самокате или ином транспорте. Так как для реального виновника не предусмотрено оформление ОСАГО, он будет возмещать ущерб через суд или добровольно.

"Если у автомобилиста есть полис каско, тогда страховая компания оплатит ему убыток, а потом в порядке суброгации в соответствии со статьями 15, 965, 1064, 1079, 1073 ГК РФ взыщет сумму оплаченного ущерба с виновника ДТП. Если виновник ДТП – несовершеннолетнее лицо, суброгация выставляется его законному представителю", – сказал Харагезов.

В случае ДТП с несовершеннолетним юристы рекомендуют первым делом вызвать ГАИ и зафиксировать повреждения.

Юрист Михаил Никитин сообщил, что важно сделать обзорные и детальные фотографии повреждений, а также получить записи с регистраторов, заснявших инцидент. Также следует проверить наличие камер системы "Безопасный город" и вызвать участкового для фиксации повреждений.

Он добавил, что, если виновник установлен, можно попытаться договориться о компенсации ущерба.

"При неудовлетворительном результате – независимая экспертиза с обязательным уведомлением родителей ребенка, предъявление иска о возмещении ущерба к родителям в виде стоимости ремонта, расходов на экспертизу, юриста, почту, госпошлину", – подчеркнул Никитин.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложили расширить спектр покрытия автогражданской ответственности полисом ОСАГО. Депутаты объяснили свое предложение тем, что автомобилистам нужны дополнительные гарантирующие нормы по полисам ОСАГО.

