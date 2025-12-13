Трамваи № 11 и 25 задерживаются в Ростокинском проезде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 11 и 25 задерживаются в районе остановки "Лингвистический университет" в Ростокинском проезде. В связи с этим маршруты были временно изменены, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

Ранее изменился график движения трамваев в центре Москвы. Маршрут Т1 от станции метро "Университет" с 22:30 курсирует только до метро "Чистые пруды", а с 00:00 – только до Серпуховского Вала. Последний трамвай до станции метро "Университет" отправляется в 00:10 от Метрогородка, а в 00:50 – от метро "Чистые пруды".

Маршруты № 37 и 47 ходят только до 00:00, а трамвай № 50 с 23:00 от ДК "Компрессор" следует до Каланчевской улицы.

Между тем Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в столице появится еще один трамвайный диаметр. По его словам, он будет больше первого диаметра и улучшит транспортную доступность для миллиона граждан. Люди смогут сесть в вагон и без пересадок добраться до пункта назначения.

