"Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 1 октября

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"Аэрофлот" начнет выполнять прямые полеты в Дубай с 1 октября. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале авиакомпании.

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября. Полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330, а начиная с зимнего расписания частота рейсов увеличится", – говорится в публикации.

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что полеты в Дубай сейчас также выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах Superjet 100.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. В МИД РФ подчеркнули, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.

Отмечалось что эти шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов.

В июле авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет. Вылет первого рейса состоялся из московского аэропорта Шереметьево.

