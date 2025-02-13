Самолет ВВС США совершил посадку в аэропорту Внуково

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Самолет Gulfstream американских военно-воздушных сил совершил посадку в столичном аэропорту Внуково. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Воздушное судно вылетело примерно в 20:00 по московскому времени из Роттердама и село в столице в 22:46.

Правительство США 12 февраля заявило о намерении освободить россиянина Александра Винника и отправить его в Россию. В Белом доме подтвердили эту информацию. На данный момент россиянин больше не числится в списке заключенных в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

Представители Винника работали над его освобождением на протяжении последних нескольких месяцев, рассказал американский адвокат Аркадий Бух.