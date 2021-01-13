Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:56

Эксперт рассказал о работе транспортной системы Москвы в период пандемии

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко рассказал Москве 24 о работе столичной транспортной системы во время пандемии.

По словам эксперта, трафик в городе на фоне пандемии был выше, чем где-либо в мире. Трофименко отметил, что после выхода из режима самоизоляции в июне была восстановлена деловая и жизненная активность транспортной системы. Также не было допущено ее нарушения.

"При этом, несмотря на увеличение количества машин на дорогах, уровень загруженности снизился на 5 процентов по сравнению с прошлым годом. В это время в большинстве стран сохранялся и сохраняется низкий уровень трафика из-за постоянно продлевающихся карантинных мер", – подчеркнул специалист.

В частности, Трофименко напомнил об объявленных недавно локдаунах в Германии, Чехии, Дании, Великобритании и США, где ограничены в работе или закрыты многие заведения, гостиницы и другие учреждения. Также он отметил длительный карантин на Филиппинах, режим самоизоляции в Колумбии. Эксперт подчеркнул, что в Индии только осенью начались послабления ограничений, а в Турции в настоящее время действует комендантский час.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для сотрудников IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, ученых и работников частных социальных служб. До этого прививку от COVID-19 могли сделать работники, относящиеся к основной группе риска, в числе которых медики, педагоги, сотрудники городских социальных учреждений.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать