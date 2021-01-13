Эксперт рассказал о работе транспортной системы Москвы в период пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко рассказал Москве 24 о работе столичной транспортной системы во время пандемии.
По словам эксперта, трафик в городе на фоне пандемии был выше, чем где-либо в мире. Трофименко отметил, что после выхода из режима самоизоляции в июне была восстановлена деловая и жизненная активность транспортной системы. Также не было допущено ее нарушения.
"При этом, несмотря на увеличение количества машин на дорогах, уровень загруженности снизился на 5 процентов по сравнению с прошлым годом. В это время в большинстве стран сохранялся и сохраняется низкий уровень трафика из-за постоянно продлевающихся карантинных мер", – подчеркнул специалист.
В частности, Трофименко напомнил об объявленных недавно локдаунах в Германии, Чехии, Дании, Великобритании и США, где ограничены в работе или закрыты многие заведения, гостиницы и другие учреждения. Также он отметил длительный карантин на Филиппинах, режим самоизоляции в Колумбии. Эксперт подчеркнул, что в Индии только осенью начались послабления ограничений, а в Турции в настоящее время действует комендантский час.
Ранее сообщалось, что в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для сотрудников IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, ученых и работников частных социальных служб. До этого прививку от COVID-19 могли сделать работники, относящиеся к основной группе риска, в числе которых медики, педагоги, сотрудники городских социальных учреждений.
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