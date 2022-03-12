Red Wings с 15 марта запустит рейсы из Москвы в Ташкент

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 15 марта 2022 года авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Москвы в Ташкент (Республика Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Самолеты в данном направлении будут отправляться из аэропорта Домодедово.
"Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", – сообщили в Red Wings.
Продажи билетов открыты до 26 марта включительно.
В пресс-службе перевозчика уточнили, самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям. Они зарегистрированы в Авиационном регистре РФ и застрахованы, что позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов.
Ранее казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию. В пресс-службе перевозчика отметили, что ограничения вводятся по причине отсутствия страхового покрытия на территории страны.
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