Red Wings с 15 марта запустит рейсы из Москвы в Ташкент

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С 15 марта 2022 года авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Москвы в Ташкент (Республика Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Самолеты в данном направлении будут отправляться из аэропорта Домодедово.

"Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", – сообщили в Red Wings.

Продажи билетов открыты до 26 марта включительно.

В пресс-службе перевозчика уточнили, самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям. Они зарегистрированы в Авиационном регистре РФ и застрахованы, что позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов.

Ранее казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию. В пресс-службе перевозчика отметили, что ограничения вводятся по причине отсутствия страхового покрытия на территории страны.