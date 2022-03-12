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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Россию, сообщила пресс-служба переводчика.

Компания отметила, что ограничения вводятся по причине отсутствия страхового покрытия на территории страны.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск отменен.

Ранее казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает полеты над территорией России. Ограничения связаны с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией.

В свою очередь, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию и из нее с 13 по 27 марта 2022 года. Пассажиры рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами могут бесплатно заменить билеты или осуществить полный возврат средств.

Также сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта изменила условия продажи билетов для граждан России. Теперь россияне смогут приобрести билеты по маршрутам, которые начинаются или заканчиваются в России. Кроме того, компания будет выписывать единый билет на все сегменты маршрута, например, Москва – Стамбул – Мале. Летать на Turkish Airlines вне контура Россия – Турция более не получится.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.