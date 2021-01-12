Более 20 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, изменения в расписании коснулись 21 рейса.

В частности, во Внуково отказались отменены 3 вылета. Еще 6 лайнеров вылетят в другое время.

В Шереметьево известно о задержке 2 рейсов. При этом 5 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Домодедово задержали 2 и отменили 3 рейса.

Причины корректировок расписания остаются неизвестными.

Ранее почти 25 авиарейсов отменили и задержали в Москве. Наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово.

31 декабря в аэропортах Москвы задержали и отменили более 100 рейсов. Причиной изменений стал ледяной дождь.

Позднее последствия стихии удалось устранить. Сообщалось, что аэропорт Домодедово после сложностей вернулся к штатной работе.