Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после задержек из-за ледяного дождя

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Столичный аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба. Погода ухудшилась в московском регионе 31 декабря.

Днем полеты в Домодедово временно были ограничены из-за ледяного дождя. В результате график вылета и прилета в столичной воздушной гавани менялся.

"Аэропорт работает в штатном режиме", – уточняют представители Домодедово.

По информации на 21:00, аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. Планируется, что до конца дня Москву покинут еще 26 рейсов.

В четверг днем в воздушных гаванях города были задержаны рейсы из-за ледяного дождя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов.