Москвичей предупредили о гололеде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за гололеда желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до 2 января, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения – до 11:00 2 января", – сообщают синоптики.

Ранее в столичном главке МЧС предупредили, что гололедица в Москве сохранится до вечера 31 декабря. В связи с непогодой специалисты рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.