Аэропорт Внуково обслужил 15 рейсов из Домодедово

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Столичный аэропорт Внуково был использован в качестве запасного для рейсов из Домодедово. В результате воздушная гавань Внуково обслуживала 15 рейсов из другого аэропорта, сообщает Агентство "Москва".

"Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ледяной дождь. Кроме того, аэропорт Внуково используется в качестве запасного для рейсов из Домодедово", – говорится в сообщении пресс-службы авиаузла столицы.

В связи с этим обслуживались рейсы из Домодедово авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии", Red Wings а также Nord Avia. Во Внуково отмененных вылетов из-за погодных условий нет.

Ранее прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве. Для контроля ситуации в аэропорту Домодедово находится исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец.