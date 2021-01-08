Почти 25 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Такую информацию передает сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, изменения в расписании затронули 24 рейса.

Наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 9 вылетов. Еще 3 самолета не взлетят вовсе.

Во Внуково изменения в расписании коснулись 10 лайнеров. Из них 4 рейса изменили время взлета, еще 6 были полностью отменены.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево задержали 2 вылета.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

31 декабря в аэропортах Москвы задержали и отменили более 100 рейсов. Причиной изменений стал ледяной дождь.

Позднее последствия стихии удалось устранить. Сообщалось, что аэропорт Домодедово после сложностей вернулся к штатной работе.