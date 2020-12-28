Почти 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В Москве фиксируются корректировки расписания авиарейсов. Такую информацию передает портал "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, в столице задержали и отменили почти 30 рейсов.

Наибольшее количество изменений случилось в аэропорту Внуково. Там задержали 12 рейсов. Еще 6 самолетов не взлетят вовсе.

В Шереметьево объявили о переносе времени вылета 4 лайнеров. В воздушной гавани Домодедово 2 рейса задержали и 2 отменили.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее почти 50 авиарейсов отменили и задержали в Москве. Наибольшее количество корректировок также произошло в аэропорту Внуково.