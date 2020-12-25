Появилось видео с места ЧП во Внуково

Видео: Москва 24

Пассажиры самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во Внуково, поделились с Москвой 24 видео с места ЧП.

На кадрах видно, как пассажиры спускаются с трапа. Рядом с самолетом стоят машины скорой помощи и сотрудники МЧС.

Воздушное судно выкатилось на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Внуково. Самолет выполнял рейс по маршруту Нерюнгри – Москва.

Пассажиры лайнера были высажены штатно, а аэропорт не закрывался. По предварительным данным, на борту находились 108 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет организовал проверку после ЧП в аэропорту. Также проверку начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

