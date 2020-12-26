Почти 50 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы фиксируются отмены и задержки рейсов. Такие данные передает портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Внуково. Там задержали 31 рейс.

В воздушной гавани Домодедово перенесли время вылета 11 самолетов. При этом 1 рейс был отменен.

В Шереметьево известно о переносе 4 и задержке 2 рейсов.

Причины корректировок не сообщаются.

Ранее более 20 рейсов задержали и отменили в Москве. Наибольшее количество изменений в расписании 24 декабря зафиксировали во Внуково.