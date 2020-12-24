Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 21 рейс.

Наибольшее количество корректировок зафиксировали в аэропорту Внуково. Там изменили время вылета для 6 лайнеров. Еще 10 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Домодедово задержали 1 рейс и еще 3 отменили. При этом в Шереметьево сообщается о переносе 1 вылета.

Причины изменений в расписании аэропортов не сообщаются.

Ранее стало известно, что лоукостер "Победа" возобновит полеты в Словакию с 28 января. Рейсы будут осуществляться каждый четверг в Братиславу.