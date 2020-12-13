Почти 25 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Такую информацию предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в аэропортах столицы изменения в расписании затронули 24 рейса.

Больше всего корректировок произошло в воздушной гавани Домодедово. Там отменили 6 самолетов, еще 6 лайнеров задержали.

Во Внуково сообщается о задержке времени вылета 3 рейсов. Еще 4 самолета не взлетят вовсе.

В аэропорту Шереметьево задержали 2 лайнера. При этом 3 вылета не состоятся.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Накануне более 20 рейсов задержали и отменили в Москве. В частности, в воздушной гавани Шереметьево заявили об отмене 9 рейсов.