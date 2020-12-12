Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Задержки и отмены рейсов фиксируются в Москве. Это подтверждают данные портала "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что в столице изменения в расписании затронули 24 авиарейса.

В частности, во Внуково отменили 4 рейса. Еще 6 вылетов было задержано.

В аэропорту Домодедово изменили время вылета для 2 лайнеров. Еще 3 самолета там не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево заявили об отмене 9 рейсов.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Больше всего корректировок произошло в Шереметьево.