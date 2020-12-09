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Москва 24

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Транспорт

09 декабря, 23:35

Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются задержки и отмены авиарейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения затронули почти 20 рейсов.

Больше всего корректировок произошло в аэропорту Шереметьево. Там задержали 3 вылета, еще 5 самолетов не взлетят вовсе.

Во Внуково отменили 5 вылетов. Еще один рейс был задержан.

В Домодедово сообщается об отмене 4 вылетов. При этом один рейс задерживается.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее самолет из Москвы проверили в Нью-Йорке после сообщения о "минировании". По этой причине посадка на обратный рейс была перенесена на четыре часа.

29 ноября в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 15 рейсов. Причины изменений остались неизвестными.

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