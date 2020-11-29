Почти 15 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что корректировки расписания затронули 13 рейсов.

В частности, во Внуково задержали 2 вылета. Еще 3 самолета отменили.

В Домодедово перенесли время вылета 2 лайнеров. При этом один самолет не взлетит вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево задержали один рейс и 4 отменили.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне в Москве задержали и отменили почти 20 авиарейсов. При этом наибольшее количество изменений случилось в Шереметьево.