Почти 20 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
Задержки и отмены рейсов происходят в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что изменения затронули 18 вылетов.
В частности, во Внуково отменили 3 рейса. Еще для одного самолета перенесли время вылета.
В аэропорту Домодедово известно о задержке одного рейса. Еще 2 самолета не взлетят вовсе.
В воздушной гавани Шереметьево задержали один рейс. Еще 10 вылетов было отменено.
Причины корректировок расписания не сообщаются.
Ранее Россия открыла регулярные перелеты в Танзанию. Выполнять рейсы будет авиакомпания Utair.
Кроме того, лоукостер "Победа" возобновит рейсы в Германию в конце декабря. Продажа билетов на эти самолеты открылась на сайте pobeda.aero.