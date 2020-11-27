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Россия открывает регулярные перелеты в Танзанию. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что выполнять рейсы будет авиакомпания Utair. Это будет единственная компания, осуществляющая перелеты по направлению Москва – Занзибар на регулярной основе.
Изначально Utair планировала летать по маршруту раз в 10 дней. При этом из-за высокого спроса авиакомпания введет дополнительные рейсы на новогодние праздники.
Уточняется, что из России в Танзанию также можно добраться чартерными рейсами.
С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Среди первых стран, куда стали осуществляться перелеты, была и Танзания.
Ранее Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией. Коммерческие рейсы между странами открылись с 23 ноября.