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Россия открывает регулярные перелеты в Танзанию. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что выполнять рейсы будет авиакомпания Utair. Это будет единственная компания, осуществляющая перелеты по направлению Москва – Занзибар на регулярной основе.

Изначально Utair планировала летать по маршруту раз в 10 дней. При этом из-за высокого спроса авиакомпания введет дополнительные рейсы на новогодние праздники.

Уточняется, что из России в Танзанию также можно добраться чартерными рейсами.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Среди первых стран, куда стали осуществляться перелеты, была и Танзания.

Ранее Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией. Коммерческие рейсы между странами открылись с 23 ноября.