Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Венесуэла возобновляет авиасообщение с Россией, сообщает РИА Новости. Коммерческие рейсы между странами открываются с 23 ноября.

Служба гражданской авиации страны сообщила также об открытии авиасообщения с Боливией. Отмечается, что эти два направления добавлены к открывающимся рейсам в Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.

На сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в поиске билетов есть направление Москва, но пока доступных билетов на ноябрь и декабрь нет.

"Аэрофлот" с 18 ноября возобновил полеты в Иран, а с 19 ноября начал проводить рейсы в Гонконг.