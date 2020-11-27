"Победа" с 26 декабря возобновит полеты в Германию

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Лоукостер "Победа" возобновит рейсы в Германию в конце декабря, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В Кельн самолеты начнут летать по субботам с 26 декабря, в Берлин – по воскресеньям с 27 декабря. Продажа билетов на эти рейсы открывается на сайте pobeda.aero.

26 ноября "Победа" возобновила рейсы из Москвы в армянские Гюмри. Полеты по этому направлению выполняются раз в неделю по четвергам. Помимо этого, с 28 ноября "Победа" возобновляет полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория). Самолеты будут летать по субботам.

С 4 декабря планируется начать выполнение рейсов из Москвы в Ларнаку (Кипр). Полеты будут проходить по пятницам.